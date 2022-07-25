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Факти / Україна

Армія дронів: Україна закупила мультикоптери Matrice та розвідники Fly Eye

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
БПЛА
Фото: Dreamstime

Міністр цифрової політики Михайло Федоров повідомив, що невдовзі на фронті з’являться супердрони, серед яких БПЛА Matrice та Fly Eye, які закупили на благодійні пожертвування від громадян України.

– Підписали перші договори на 260,5 млн грн на закупівлю безпілотників для Армії дронів. Це 78 мультикоптерів Matrice, які оснащені технологією штучного інтелекту. Вони можуть записувати високоякісні відео, фокусуватися на цілях та дистанційно визначати потенційну небезпеку, – зазначив він.

Крім того, закуплять дві наземні системи для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate, які придбали завдяки ініціативі Monobank.

– Готуємо маркери, щоб ви могли залишити на них послання окупантам, – повідомив Федоров.

“Суперзіркою” закупівлі міністр називає 20 Fly Eye – одні з найкращих дронів-розвідників у світі.

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