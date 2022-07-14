В Польше собирают деньги на дроны-камикадзе для Украины: что известно о БПЛА Warmate
В Польше объявили сбор средств на закупку 20 дронов-камикадзе Warmate и наземной станции управления. Все это передадут на нужды Вооруженных сил Украины.
Организаторами сбора являются местный предприниматель Ярослав Стеркович и копирайтер Матеуш Качиньский. В общем они планируют собрать 4 млн злотых (24,7 млн грн).
За первый день собрано более 20 тыс. злотых (125 тыс. грн). Организаторы отметили, что производитель дронов – польская компания WB Electronics – возьмет на себя транспортировку БПЛА в Украину.
Дроны-камикадзе Warmate, которые предназначены для поражения противника методом самоуничтожения, впервые были разработаны в 2014 году.
БПЛА имеет электродвигатель и складное крыло, обеспечивающее радиус действия комплекса в 10 км. Продолжительность баражирования в полчаса позволяет развить максимальную скорость в 150 км/ч и подняться на максимальную высоту в 500 м при нормальной высоте полета 30-200 м.
Максимальная взлетная масса комплекса – 4 кг, при этом аппарат может быть снаряжен разнообразными по типу поражения боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 г.
Летательный аппарат имеет автоматический режим управления полетом и систему возврата при несрабатывании.
Характеристики Warmate:
- Дальность управления: до 30 км
- Крейсерская скорость: 80 км/ч
- Скорость в атаке: 150 км/ч
- Практический потолок: 150-300 м
- Размах крыльев: 1,6м
- Вес: 5,7 кг
- Вес боевой части: 1,4 кг
Отметим, 28 июня Польша объявила сбор средств на беспилотник Bayraktar для украинских военных.
С такой инициативой выступил журналист Славомир Сераковский после того, как литовцы успешно собрали средства на беспилотник для Украины. Сбор продлится еще 15 дней.
Фото: Warmate