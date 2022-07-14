Июль, 13 в 21:00

В Польше объявили сбор средств на закупку 20 дронов-камикадзе Warmate и наземной станции управления. Все это передадут на нужды Вооруженных сил Украины.

Организаторами сбора являются местный предприниматель Ярослав Стеркович и копирайтер Матеуш Качиньский. В общем они планируют собрать 4 млн злотых (24,7 млн ​​грн).

За первый день собрано более 20 тыс. злотых (125 тыс. грн). Организаторы отметили, что производитель дронов – польская компания WB Electronics – возьмет на себя транспортировку БПЛА в Украину.

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Дроны-камикадзе Warmate, которые предназначены для поражения противника методом самоуничтожения, впервые были разработаны в 2014 году.

БПЛА имеет электродвигатель и складное крыло, обеспечивающее радиус действия комплекса в 10 км. Продолжительность баражирования в полчаса позволяет развить максимальную скорость в 150 км/ч и подняться на максимальную высоту в 500 м при нормальной высоте полета 30-200 м.

Максимальная взлетная масса комплекса – 4 кг, при этом аппарат может быть снаряжен разнообразными по типу поражения боевыми головками с массой взрывчатого вещества до 800 г.

Летательный аппарат имеет автоматический режим управления полетом и систему возврата при несрабатывании.

Характеристики Warmate:

Дальность управления: до 30 км

Крейсерская скорость: 80 км/ч

Скорость в атаке: 150 км/ч

Практический потолок: 150-300 м

Размах крыльев: 1,6м

Вес: 5,7 кг

Вес боевой части: 1,4 кг

Отметим, 28 июня Польша объявила сбор средств на беспилотник Bayraktar для украинских военных.

С такой инициативой выступил журналист Славомир Сераковский после того, как литовцы успешно собрали средства на беспилотник для Украины. Сбор продлится еще 15 дней.

Фото: Warmate