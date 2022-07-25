Июль, 25 в 13:58

Призрак Киева – подразделение, которое с начала широкомасштабной войны в Украине выполняет боевые задачи и уничтожает воздушные цели врага.

Об этом рассказал военный пилот истребителя МиГ-29 с позывным Джус. Он отметил, что “призрак Киева” — это не один человек, как многие думали.

— Призрак Киева – это мы, это наше подразделение, наша бригада, которая с первых часов войны обороняла Киев, Киевскую область, север и центр Украины, и мы продолжаем это делать. Наша бригада сбивала и самолеты, и вертолеты, и крылатые ракеты, – рассказал боец ​​в интервью ТСН.

Когда американцы услышали легенду о “призраках Киева” — их это настолько задело, что они придумали эмблему призраков и этот шеврон начали продавать в США, собирая средства для украинцев.

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По словам пилота истребителя, россияне себя очень сильно переоценили. Более того, они просто выполняют приказы, даже если те смертельны для них.

– Мы защищаем нашу страну, города, семью. Сами придумывали тактические приемы, штуки, чтобы обмануть более технологичного противника – это и сработало. Наши командиры ставят глобальную задачу, а как ее выполнять, по каким маршрутам, приемам… это мы решаем. В то время как россияне тупо выполняют приказы, даже если те абсолютно смертельны для них, – объяснил Джус.

Он добавил, что ход войны может кардинально измениться, если Украина получит более современные самолеты, в частности F16.