Липень, 25 в 13:58

Привид Києва – це підрозділ, який з початку широкомасштабної війни в Україні виконує бойові завдання та знищує повітряні цілі ворога.

Про це розповів військовий пілот винищувача МіГ-29 з позивним Джус. Він зазначив, що “привид Києва” – це не одна людина, як багато хто думав.

– Привид Києва – це ми, це наш підрозділ, наша бригада, яка з перших годин війни обороняла Київ, Київську область, північ і центр України, і ми продовжуємо це робити. Наша бригада збивала і літаки, і вертольоти, і крилаті ракети, – розповів боєць в інтерв’ю ТСН.

Коли американці почули легенду про “привида Києва” – їх це настільки зачепило, що вони придумали емблему привидів і цей шеврон почали продавати в США, збираючи кошти для українців.

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За словами пілота винищувача, росіяни себе дуже сильно переоцінили. Більше того, вони просто виконують накази, навіть якщо вони є смертельними для них.

– Ми захищаємо нашу країну, міста, сім’ю. Самі придумували тактичні прийоми, штуки, щоб обдурити більш технологічного противника – це і спрацювало. Наші командири ставлять глобальне завдання, а як його виконувати, за якими маршрутами, прийомами… це ми вирішуємо. У той час як росіяни тупо виконують накази, навіть якщо вони абсолютно смертельні для них, – пояснив Джус.

Він додав, що хід війни може кардинально змінитися, якщо Україна отримає більш сучасні літаки, зокрема – F16.