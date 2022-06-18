Июнь, 18 в 11:19

Летели, зная, что могут не вернуться. Украинские пилоты семь раз прорывались в окруженный рашистами Мариуполь, доставляя необходимую помощь и спасая тяжелораненых бойцов.

О сложности операции журналистам Фактов ICTV рассказали два пилота, которым удалось невредимыми вырваться из пасти врага и преодолеть организованную рашистами систему противовоздушной обороны.

В тот раз воины под плотными обстрелами смогли спасти с завода Азовсталь 8 тяжелораненых.

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– Когда получили задание, то выбирали, как лучше его выполнять, составляли маршрут. Отрабатывали вариант, чтобы попробовать зайти не со стороны моря, а со стороны города. Но все-таки решили, что не нужно через город идти, и пошли через море. Когда шли по морю, это 5 км от береговой линии, то я понял, что поступил правильно, потому что над городом в то время стояла такая канонада, что было немного жутко. При посадке на площадку в Мариуполе, она была за капониром, бруствером, было видно, что в этот капонир попадают какие-то мины, снаряды, что-то по нам работало, но этот капонир спас, – вспоминает командир экипажа Александр.

Он боец с 30-летним стажем. В небе провел 2,5 тыс. часов. Говорит: сомнений — лететь или не лететь в Мариуполь — не было. Хоть и понимал все риски.

– Было ли страшно? Страшно до того момента, когда подходишь к вертолету. Когда садишься в вертолет, начинаешь выполнять свою работу, то страх отходит на второй план, и только выполнение полета, выполнение своих обязанностей, ну, и инстинкт самосохранения, – говорит пилот.

Каждая миссия в Мариуполе была все сложнее. Враг держал плотную противовоздушную оборону, поэтому шансов прорваться каждый раз становилось меньше. Всего было семь миссий, в большинстве своем летали на рассвете, а в тот раз решили ночью.

– Туда полет прошел, как говорится, тихо, спокойно. Никаких атак по нам не было. Они не надеялись, что мы прилетим. Я так думаю, что они увидели по средствам радиолокационного обнаружения, ну, и услышали. Они же понимают, что мы будем возвращаться назад, и поэтому начали стягивать корабли, средства поражения к вероятному маршруту нашего возвращения. Мы, когда туда шли, то кораблей не было, а когда назад возвращались, то вражеский корабль подошел на расстояние, чтобы можно было сбить вертолет, — вспоминает Александр.

На Азовстали времени было мало. Чтобы передать помощь и забрать раненых, у экипажа было всего 20 минут. В ту ночь миссию выполняли два вертолета. К сожалению, на обратном пути экипажи попали под обстрел вражеского корабля.

– Ну, нашему экипажу повезло – отделались не то что легким испугом, испугом и все. Впечатляет то, что летишь и видишь корабль, который чем-то по тебе работает, то ли ракеты были, то ли пушка, я не знаю. Поразило то, что когда возле вертолета взрывались те боеприпасы, то вертолет бросало, как игрушку, взрывной волной. К сожалению, другому экипажу не повезло. Не буду утверждать, что это так, но, вероятно, у него был пробит бак. Ну, и по оставшемуся топливу он дотянул только до линии разграничения, а там, к сожалению, я не могу сказать: или его сбили, или у него закончилось топливо, и он упал, я не могу сказать, – с грустью вспоминает пилот.

В тот день с Азовстали удалось эвакуировать 8 тяжелораненых бойцов.

– Чтобы преодолеть средства ПВО, нужно было маневрировать. Я пилотировал не мягко, а грубо. При посадке, когда двигатели уже выключились, я услышал, что в грузовой кабине были раненые летчики. Думаю, сейчас будут нас ругать, что, мол, ты раненых везешь, что ты так вертолет бросаешь. Но когда открыл дверь, то увидел только счастливые лица, и все стали благодарить. Это такой бальзам на душу, не зря я живу, – рассказывает командир экипажа.

В экипаже был еще один Александр – летчик-штурман. Военнослужащий без колебаний согласился на эту сверхсложную миссию, хотя его дома ждали двое маленьких детей.

– Было страшно, как и всем. Потому что ты готовишься к одному, а что может случиться, никому не известно. Если честно, то за день до этого не спал вообще. Обдумывал все, в голове прокручивал: долго ли будем на площадке сидеть, загружаться, разгружаться. Все старался просчитать, но не всегда это получается. Было поначалу все тихо. Потом было слышно где-то далеко-далеко хлопки, и потом разрыв уже у борта, его немного подбрасывало. Там не о чем думать, стараешься делать все, чтобы сохранить жизнь свою и пассажиров, – говорит летчик-штурман Александр.

Признается, что после завершения задания вылез из кабины и начал обнимать и целовать вертолет.

– Вышел из кабины, подошел, было поле. Подошел, обнял его, погладил. Сказал “спасибо”! Это была самая трудная миссия. Но, как сказал мой командир, это обычная десантно-транспортная задача. Поэтому ничего там сложного нет. Надо всегда быть на оптимизме, – вспомнил летчик.

Но больше всего, говорит, радовался за побратимов, которых удалось спасти из вражеского ада.

– Мы с ними общались, когда уже прилетели. У нас там было 15-20 минут. Все очень благодарили, а раненый, который мог ходить, обнимал. Рассказал, что у него жена беременная и что он назовет, наверное, сына Александром, – рассказывает боец.

И хотя они не считают себя героями и скромно отвечают, что всего лишь выполняли свою работу, но каждый украинец понимает, что пилоты “абсолютно невозможное” сделали возможным и спасли не одну жизнь.