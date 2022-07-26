Коренным образом на ход войны не повлияют: Жданов об иранских дронах Shahed 129

Июль, 25 в 21:02

Тегеран передал партию иранских дронов Shahed 129 России, о чем сообщают ряд СМИ. Отмечалось, что в РФ они были отправлены Каспийским морем.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько опасны иранские беспилотники Shahed 129.

– Это ударный беспилотник. Мы знаем только общие тактико-технические характеристики, к сожалению, более подробной информации о них нет. Он может находиться в воздухе длительно, по некоторым данным до 24 часов. Так же, по некоторым данным, может нести либо бомбы, либо ракеты. Это довольно большая машина – 16 м размах крыла, 8 м – длина, – рассказал Жданов.

По его мнению, “коренным образом” иранские беспилотники не повлияют на ход войны в Украине.

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Он отметил, что ВСУ уверенно справляются с несколько меньшими по размерам российскими беспилотниками типа Орлан, а также Форпостами.

По статистике, ВСУ сбили 600-700 дронов типа Орлан-10. А поскольку Shahed 129 является еще и низкоскоростным дроном, по нему умело может отработать Stinger.

О подробных характеристиках дронов-разведчиков Shahed-129 Вы можете прочитать в материале Фактов ICTV.

Источник: Олег Жданов

Фото: Defense Industry Daily