Коренным образом на ход войны не повлияют: Жданов об иранских дронах Shahed 129
Тегеран передал партию иранских дронов Shahed 129 России, о чем сообщают ряд СМИ. Отмечалось, что в РФ они были отправлены Каспийским морем.
Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько опасны иранские беспилотники Shahed 129.
– Это ударный беспилотник. Мы знаем только общие тактико-технические характеристики, к сожалению, более подробной информации о них нет. Он может находиться в воздухе длительно, по некоторым данным до 24 часов. Так же, по некоторым данным, может нести либо бомбы, либо ракеты. Это довольно большая машина – 16 м размах крыла, 8 м – длина, – рассказал Жданов.
По его мнению, “коренным образом” иранские беспилотники не повлияют на ход войны в Украине.
Он отметил, что ВСУ уверенно справляются с несколько меньшими по размерам российскими беспилотниками типа Орлан, а также Форпостами.
По статистике, ВСУ сбили 600-700 дронов типа Орлан-10. А поскольку Shahed 129 является еще и низкоскоростным дроном, по нему умело может отработать Stinger.
О подробных характеристиках дронов-разведчиков Shahed-129 Вы можете прочитать в материале Фактов ICTV.
Источник: Олег Жданов
Фото: Defense Industry Daily