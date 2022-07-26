Докорінно на хід війни не вплинуть: Жданов про іранські дрони Shahed 129
Тегеран передав партію іранських дронів Shahed 129 Росії, про що повідомляють низка ЗМІ. Зазначалося, що до РФ їх відправили Каспійським морем.
Військовий експерт Олег Жданов розповів, на скільки небезпечними є іранські безпілотники Shahed 129.
— Це ударний безпілотник. Ми знаємо лише загальні тактико-технічні характеристики, на жаль, детальнішої інформації про них немає. Він може перебувати у повітрі тривалий час, за деякими даними до 24 годин. Так само, за деякими даними, може нести або бомби або ракети. Це досить велика машина – 16 м розмах крила, 8 м – довжина, – розповів Жданов.
На його думку, “докорінно” іранські безпілотники не вплинуть на хід війни в Україні.
Він зазначив, що ЗСУ впевнено справляються з трішки меншими за розмірами російськими безпілотниками типу Орлан, а також Форпостами.
За статистикою, ЗСУ збили 600-700 дронів типу Орлан-10. А оскільки Shahed 129 є ще й низькошвидкісним дроном, по ньому вправно може відпрацювати Stinger.
Про детальні характеристики дронів-розвідників Shahed-129 Ви можете прочитати у матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Олег Жданов
Фото: Defense Industry Daily