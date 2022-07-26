Докорінно на хід війни не вплинуть: Жданов про іранські дрони Shahed 129

Липень, 25 в 21:02

Тегеран передав партію іранських дронів Shahed 129 Росії, про що повідомляють низка ЗМІ. Зазначалося, що до РФ їх відправили Каспійським морем.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, на скільки небезпечними є іранські безпілотники Shahed 129.

— Це ударний безпілотник. Ми знаємо лише загальні тактико-технічні характеристики, на жаль, детальнішої інформації про них немає. Він може перебувати у повітрі тривалий час, за деякими даними до 24 годин. Так само, за деякими даними, може нести або бомби або ракети. Це досить велика машина – 16 м розмах крила, 8 м – довжина, – розповів Жданов.

На його думку, “докорінно” іранські безпілотники не вплинуть на хід війни в Україні.

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Він зазначив, що ЗСУ впевнено справляються з трішки меншими за розмірами російськими безпілотниками типу Орлан, а також Форпостами.

За статистикою, ЗСУ збили 600-700 дронів типу Орлан-10. А оскільки Shahed 129 є ще й низькошвидкісним дроном, по ньому вправно може відпрацювати Stinger.

Про детальні характеристики дронів-розвідників Shahed-129 Ви можете прочитати у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олег Жданов

Фото: Defense Industry Daily