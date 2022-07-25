Украинские артиллеристы филигранно применяют высокоточное западное оружие, в том числе HIMARS. В частности, количество уничтоженных складов боеприпасов оккупантов и командных пунктов достигло уже 50.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников.

– Был отчет наших коллег, которые подтвердили нашу информацию. Они параллельно ее получили благодаря спутниковому наблюдению. Так вот, количество уничтоженных складов боеприпасов оккупантов, количество командных пунктов, достигло полусотни объектов только относительно мест, где хранятся боеприпасы.

Это, соответственно, обрезает логистические цепочки для оккупантов и лишает их способности вести активные боевые действия, насыпая большое количество снарядов по нашим Вооруженным силам, — объяснил министр.