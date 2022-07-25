Июль, 24 в 23:03

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что появление в Украине первой из дюжины американских систем залпового огня высокой точности HIMARS уже немало изменило правила игры в войне против РФ.

Об этом он сказал в комментарии Washington Post, опубликованном 24 июля.

Журналисты издания отмечают, что HIMARS оказались настолько эффективны, что министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал отдавать им приоритет при наведении на цель.

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Для этого, по мнению журналистов, Москва хочет купить беспилотники у Ирана – по мнению россиян, они должны помочь найти и уничтожить системы HIMARS.

Сообщается, что РФ ранее заявила о поражении не менее четырех систем вооружения, однако Буданов подчеркивает, что Украина не потеряла ни одного из этих РСЗО.

Тем временем командир батальона 93-й механизированной бригады Украины Богдан Дмитрук сообщил, что после недавнего удара HIMARS по вражескому составу боеприпасов в Изюме, расположенном юго-восточнее второго по величине города Украины Харькова, российские обстрелы стали “в 10 раз меньшими”, чем раньше.

Однако в администрации Байдена не спешат распределять ракетные системы.

Буданов отметил, что самой дальнобойной системой, которая сейчас находится в арсенале Украины, является Точка-У – система еще советских времен с максимальной дальностью около 75 миль.

Однако их в распоряжении Украины осталось очень мало, подчеркивает глава ГУР.

– Если мы получим дальнобойные боеприпасы, мы будем использовать их. И россияне знают, что в любом случае с этим оружием им конец, – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Украина получит от США в общей сложности 30 HIMARS и множество боеприпасов к ним.