Українські артилеристи філігранно застосовують високоточну західну зброю, зокрема HIMARS. Зокрема, кількість знищених складів боєприпасів окупантів і командних пунктів сягнула вже 50.

Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– Був звіт наших колег, які підтвердили нашу інформацію. Вони паралельно її отримали завдяки супутниковому спостереженню. Так ось, кількість знищених складів боєприпасів окупантів, кількість командних пунктів, досягла пів сотні об’єктів тільки щодо місць, де зберігаються боєприпаси.

Це, відповідно, обрізає логістичні ланцюжки для окупантів і позбавляє їх спроможності вести активні бойові дії, насипаючи велику кількість снарядів по наших Збройних силах, – пояснив міністр.