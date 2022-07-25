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Факты / Украина

Украина оставляет в прошлом эру российского лобби – Подоляк

Анастасия Гевко, редактор ленты
Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина оставляет в прошлом эру российского лобби.

Об этом он написал у себя в Telegram.

По мнению советника, безнаказанное зло возвращается, а неисправленные ошибки – повторяются.

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– Сегодня в Украине окончательно демонтируется пророссийская политическая и экономическая инфраструктура, которую сразу после обновления независимости собирали с обломков СССР российские спецслужбы, – подчеркнул Подоляк.

Он уточнил, что закрытие пророссийских телеканалов, аресты вестников “русского мира”, зачистка спецслужб от предателей в погонах и, наконец, уголовные подозрения экс-министрам юстиции и иностранных дел времен Януковича – Лавриновичу и Грищенко – это “четкий ответ системы и работа над ошибками прошлого”. 

– Больше никто не сможет изменять стране, лоббируя интересы России на государственных должностях в Украине. Безусловно, вопрос о составе преступления, обоснованность подозрения и допустимость доказательств установит суд в открытом, прозрачном и демократическом процессе, – сообщил советник.

Однако уже сегодня, по его мнению, можно констатировать, что остался в прошлом и целый пласт медиаэскорта, который продвигал российское влияние в Украине.

– Политический фундамент страны, как и ее информационная матрица, сегодня претерпевают тектонические изменения… А с ними шанс на новое качественное будущее и открытую, честную, ответственную политику получает и украинский народ, – резюмировал он.

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