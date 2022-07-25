Липень, 25 в 19:06

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна залишає у минулому еру російського лобі.

Про це він написав у себе в Telegram.

На думку радника, безкарне зло повертається, а невиправлені помилки – повторюються.

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– Сьогодні в Україні остаточно демонтується проросійська політична та економічна інфраструктура, яку одразу після оновлення незалежності збирали з уламків СРСР російські спецслужби, – наголосив Подоляк.

Він уточнив, що закриття проросійських телеканалів, арешти вісників “руского міра”, зачистка спецслужб від зрадників у погонах і, нарешті, кримінальні підозри ексміністрам юстиції та закордонних справ часів Януковича – Лавриновичу та Грищенку – це “чітка відповідь системи та робота над помилками минулого”.

– Більше ніхто не зможе змінювати країну, лобіюючи інтереси Росії на державних посадах в Україні. Безумовно, питання про склад злочину, обґрунтованість підозри та допустимість доказів встановить суд у відкритому, прозорому та демократичному процесі, – повідомив радник.

Проте вже сьогодні, на його думку, можна констатувати, що залишився в минулому і цілий пласт медіаескорту, який сприяв російському впливу в Україні.

– Політичний фундамент країни, як і її інформаційна матриця, сьогодні зазнають тектонічних змін… А з ними шанс на нове якісне майбутнє та відкриту, чесну, відповідальну політику отримує і український народ, – резюмував він.