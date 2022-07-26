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Факты / Украина

Корбан попытается пересечь границу Украины со свидетельством о рождении

Валентина Чорна, редактор ленты
Корбан попытается пересечь границу Украины со свидетельством о рождении
Фото: УНИАН

Глава теробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан попытается пересечь границу Украины со свидетельством о рождении.

Об этом он сообщил на личной странице Facebook. В настоящее время Корбан находится в Польше.

– Сегодня я ищу возможность снова пересечь границу Украины. У меня на руках есть еще свидетельство о рождении, которое никто ни остановить, ни отменить не может. В этом документе написано, где я родился — Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость, – написал он.

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Корбан добавил, что “прорыв границы в стиле Саакашвили” ждать не нужно, поскольку в стране война и он будет продолжать ее защищать хоть с паспортом, хоть без него.

Напомним, что 21 июля народный депутат Сергей Власенко (Батькивщина) обнародовал документ — вроде бы указ президента Украины Владимира Зеленского — о лишении ряда лиц украинского гражданства.

В список вошли бизнесмен Игорь Коломойский, нардеп Игорь Васильковский, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович, а также Геннадий Корбан.

Хотя подписи главы государства под указом не было, на следующий день Корбана не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли паспорт. Адвокат мужчины уточнил, что тому отказали во въезде как “лицу без гражданства”.

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