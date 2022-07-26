Липень, 26 в 10:55

Голова тероборони Дніпропетровської області Геннадій Корбан спробує перетнути кордон України зі свідоцтвом про народження.

Про це він повідомив на особистій сторінці у Facebook. Наразі Корбан перебуває у Польщі.

– Сьогодні я шукаю можливість знову перетнути кордон України. У мене на руках є ще свідоцтво про народження, яке ніхто ні зупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився — місто Дніпропетровськ, Україна. Однак голь на вигадку хитра, як говорить народна мудрість, – написав він.

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Корбан додав, що “прориву кордону в стилі Саакашвілі” чекати не потрібно, оскільки в країні війна і він продовжуватиме її захищати хоч з паспортом, хоч без нього.

Нагадаємо, що 21 липня народний депутат Сергій Власенко (Батьківщина) оприлюднив документ – начебто указ президента України Володимира Зеленського – про позбавлення низки осіб українського громадянства.

До списку увійшли бізнесмен Ігор Коломойський, нардеп Ігор Васильківський, представник забороненої ОПЗЖ Вадим Рабінович, а також Геннадій Корбан.

Хоч підпису глави держави під указом не було, наступного дня Корбана не пустили в Україну після поїздки в Європу, прикордонники вилучили його паспорт. Адвокат чоловіка уточнив, що тому відмовили у в’їзді як “особі без громадянства”.