Для 84% украинцев территориальные уступки недопустимы — опрос

Июль, 27 в 14:33

Только 10% украинцев согласны уступить РФ территории ради прекращения войны, а для 84% граждан такие уступки являются недопустимыми.

Такие данные получил Киевский международный институт социологии во время опроса, проведенного 6-20 июля 2022 года.

По сравнению с майским опросом настроения населения практически не изменились.

Сейчас смотрят

Немного больше готовы к уступкам опрошенные с Востока страны и те, кто называет себя русскоязычными русскими на территории Украины.

С помощью метода CATI было опрошено 2 тыс. респондентов на подконтрольных Украине территориях.

Справка. Метод CATI – телефонное интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

По сравнению с майским исследованием среди опрошенных меньше людей с оккупированных территорий из-за отключения врагом телефонной связи там. Их количество составляет 0,2%.

Заместитель директора КМИС Антон Грушецкий отметил, что хотя взгляды проживавших в оккупации респондентов несколько отличались, но при этом общие тенденции были достаточно схожи. То есть невозможность сейчас опросить таких респондентов существенно не влияет на качество результатов.

Источник: КМИС