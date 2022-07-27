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Факти / Україна

Для 84% українців територіальні поступки є неприпустимими – опитування

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Для 84% українців територіальні поступки є неприпустимими – опитування
Фото: Depositphotos

Лише 10% українців згодні поступитися РФ територіями заради припинення війни, а для 84% громадян такі поступки неприпустимі.

Такі дані отримав Київський міжнародний інститут соціології під час опитування, проведеного 6-20 липня 2022 року.

Порівняно з травнем опитування настрої населення практично не змінилися.

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Дещо більше схильні до поступок опитані зі сходу країни та ті, хто називає себе російськомовними росіянами на території України.

За допомогою метода CATI, було опитано 2 тисячі респондентів на підконтрольних Україні територіях.

Довідка. Метод CATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера – на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

У порівнянні з травневим дослідженням, серед опитаних менше людей з окупованих територій по причині вимкнення ворогом телефонного зв’язку. Їх кількість складає 0,2%. 

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Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить схожі. Тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів.

Джерело: КМІС

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