Для 84% українців територіальні поступки є неприпустимими – опитування

Липень, 27 в 14:33

Лише 10% українців згодні поступитися РФ територіями заради припинення війни, а для 84% громадян такі поступки неприпустимі.

Такі дані отримав Київський міжнародний інститут соціології під час опитування, проведеного 6-20 липня 2022 року.

Порівняно з травнем опитування настрої населення практично не змінилися.

Зараз дивляться

Дещо більше схильні до поступок опитані зі сходу країни та ті, хто називає себе російськомовними росіянами на території України.

За допомогою метода CATI, було опитано 2 тисячі респондентів на підконтрольних Україні територіях.

Довідка. Метод CATI – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера – на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

У порівнянні з травневим дослідженням, серед опитаних менше людей з окупованих територій по причині вимкнення ворогом телефонного зв’язку. Їх кількість складає 0,2%.

Заступник директора КМІС Антон Грушецький зазначив, що хоча погляди респондентів, які проживали в окупації, дещо відрізнялися, але при цьому загальні тенденції були досить схожі. Тобто неможливість зараз опитати таких респондентів істотно не впливає на якість результатів.

Джерело: КМІС