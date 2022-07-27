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Факты / Украина

Рада запретила взымать долги за кредитование: кто попал в список

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Верховна Рада
Фото: Depositphotos

Верховная Рада проголосовала за законопроект №7414, запрещающий коллекторам приходить к участникам ВСУ, ТРО, ВПЛ.

Такое решение поддержали 302 народных избранника.

Изменения касаются:

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  • военнослужащих ВСУ, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины;
  • военнослужащих, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после освобождения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;
  • членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;
  • лиц, которые находятся в плену или с которыми утрачена связь, или же пропавших без вести.
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Закон действует на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.

Источник: Верховная Рада

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