Июль, 27 в 15:56

Рада запретила взымать долги за кредитование: кто попал в список

Верховная Рада проголосовала за законопроект №7414, запрещающий коллекторам приходить к участникам ВСУ, ТРО, ВПЛ. Такое решение поддержали 302 народных избранника. Изменения касаются: Сейчас смотрят военнослужащих ВСУ, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины;

военнослужащих, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после освобождения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

лиц, которые находятся в плену или с которыми утрачена связь, или же пропавших без вести. Читайте Кредитование 5-7-9 не исчезнет, ​​а условия станут проще – Шмыгаль Закон действует на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены. Источник: Верховная Рада

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