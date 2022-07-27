Рада запретила взымать долги за кредитование: кто попал в список
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Верховная Рада проголосовала за законопроект №7414, запрещающий коллекторам приходить к участникам ВСУ, ТРО, ВПЛ.
Такое решение поддержали 302 народных избранника.
Изменения касаются:
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- военнослужащих ВСУ, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины;
- военнослужащих, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после освобождения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;
- членов семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;
- лиц, которые находятся в плену или с которыми утрачена связь, или же пропавших без вести.
Закон действует на период действия военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены.
Источник: Верховная Рада