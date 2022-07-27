Рада заборонила стягувати борги за кредитування: хто потрапив до списку

Липень, 27 в 15:56

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №7414, який забороняє колекторам приходити до представників ЗСУ, ТРО, ВПО.

Таке рішення підтримали 302 народні обранці.

Зміни стосуються:

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військовослужбовців ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, які проходять військову службу на території України;

військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби;

членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти;

осіб, які перебувають у полоні, осіб, з якими втрачено зв’язок, осіб, зниклих безвісти.

Закон чинний на період дії воєнного стану в Україні та протягом 90 днів із дня його припинення або скасування.

Джерело: Верховна Рада