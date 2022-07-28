Россия способна вести наступление только на двух направлениях – ISW

Июль, 28 в 7:49

Российские военные, скорее всего, сейчас способны вести только две крупные наступательные операции в Украине, а именно наступление на Северск и Бахмут в Донецкой области.

Об этом заявили в Институте изучения войны.

С момента окончания оперативной паузы 16 июля наступление на Северск происходит из районов Верхнекаменка и Белогоровка, а на Бахмутском направлении – Новолуганского и Углегорской ТЭС.

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— Российские силы выделили достаточно ресурсов, чтобы проводить почти ежедневные наземные атаки и захватывать территорию по этим двум направлениям, но они не смогли поддерживать такой же темп наступления или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах Украины, — сообщают аналитики.

Источник: ISW