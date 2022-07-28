Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Россия способна вести наступление только на двух направлениях – ISW

Малиновская Ангелина, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

Российские военные, скорее всего, сейчас способны вести только две крупные наступательные операции в Украине, а именно наступление на Северск и Бахмут в Донецкой области.

Об этом заявили в Институте изучения войны.

С момента окончания оперативной паузы 16 июля наступление на Северск происходит из районов Верхнекаменка и Белогоровка, а на Бахмутском направлении – Новолуганского и Углегорской ТЭС.

Сейчас смотрят

— Российские силы выделили достаточно ресурсов, чтобы проводить почти ежедневные наземные атаки и захватывать территорию по этим двум направлениям, но они не смогли поддерживать такой же темп наступления или достичь аналогичных территориальных завоеваний в других местах Украины, — сообщают аналитики.

Читайте
Оккупанты не могут начать наступление на Донецком направлении: Жданов назвал причину

Источник: ISW

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка