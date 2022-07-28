Росія здатна вести наступ лише на двох напрямках – ISW

Липень, 28 в 7:49

Російські військові, скоріш за все, зараз здатні вести лише дві значні наступальні операції в Україні, а саме наступи на Сіверськ та Бахмут у Донецькій області.

Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

З моменту закінчення оперативної паузи 16 липня наступ на Сіверськ відбувається з району Верхньокам’янки та Білогорівки, а на Бахмутському напрямку – Новолуганського та Вуглегірської ТЕС.

Зараз дивляться

– Російські сили виділили достатньо ресурсів, щоб проводити майже щоденні наземні атаки та захоплювати територію на цих двох напрямках, але вони не змогли підтримувати такий самий темп наступу або досягти аналогічних територіальних завоювань в інших місцях України, – повідомляють аналітики.

Джерело: ISW