Июль, 28 в 11:28

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Костина генеральным прокурором после согласования Верховной Рады.

Об этом говорится в президентском указе №538 от 28 июля.

– Назначить Костина Андрея Евгеньевича генеральным прокурором, – говорится в указе.

Напомним, что 27 июля Верховная Рада по представлению президента Украины Владимира Зеленского поддержала постановление о согласии на назначение Андрея Костина на должность генерального прокурора.

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Решение поддержали 299 народных депутатов Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак поздравил Костина с началом работы главой ГПУ. По его словам, эта структура имеет важную миссию — расследование преступлений России против Украины.

– Мы должны привлечь к ответственности российских преступников, – добавил Ермак.

Отметим, что Андрей Костин в 2019 году избран народным депутатом Украины от партии Слуга народа. Занимал должность главы комитета ВР по вопросам правовой политики. Как глава комитета по правовой политике Андрей Костин отвечал в парламенте за судебную реформу.

В 2021 году принимал участие в конкурсе на должность главы САП, и не прошел собеседование.