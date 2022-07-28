Липень, 28 в 11:28

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Андрія Костіна генеральним прокурором, після погодження Верховної Ради.

Про це йдеться у президентському указі №538 від 28 липня.

– Призначити Костіна Андрія Євгеновича генеральним прокурором, – йдеться в указі.

Нагадаємо, що 27 липня Верховна Рада за поданням президента України Володимира Зеленського підтримала постанову про надання згоди на призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

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Рішення підтримало 299 народних депутатів України.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак привітав Костіна з початком роботи очільником ГПУ. За його словами, ця структура має важливу місію – розслідування злочинів Росії проти України.

– Ми повинні притягнути до відповідальності російських злочинців, – додав Єрмак.

Зазначимо, що Андрій Костін у 2019 році був обраний народним депутатом України від партії Слуга народу. Займав посаду голови комітету ВР з питань правової політики. Як голова комітету з правової політики Андрій Костін відповідав у парламенті за судову реформу.

У 2021 році брав участь у конкурсі на посаду голови САП, та не пройшов співбесіду.