Июль, 29 в 8:11

Во временно оккупированном Иловайске в Донецкой области утром 29 июля прогремели взрывы. Местные жители опубликовали видео сильнейшего пожара.

Так, первые кадры появились в местных Telegram-каналах. Отметим, что взрывы в городе прогремели около 4.00.

На одном из видео очевидец говорит, что вероятнее всего горит склад с боеприпасами российских захватчиков. Кроме того, на кадрах слышны звуки, похожие на детонацию боекомплекта.

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Пока что официальной информации о взрывах в оккупированном Иловайске нет.

Напомним, что оперативное командование Юг сообщало об уничтожении четырех складов боеприпасов оккупантов украинской артиллерией в Геническом, Херсонском, Каховском и Бериславском районах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 156-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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