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Факти / Україна

Потужна “бавовна”: в Іловайську пролунали вибухи, детонують боєприпаси

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Потужна “бавовна”: в Іловайську пролунали вибухи, детонують боєприпаси
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Іловайську на Донеччині зранку 29 липня пролунали вибухи. Місцеві жителі опублікували відео сильної пожежі.

Так, перші кадри з’явилися у місцевих Telegram-каналах. Зазначимо, що вибухи у місті пролунали близько 4.00.

На одному з відео очевидець каже, що, найімовірніше, горить склад із боєприпасами російських загарбників. Крім того, на кадрах чути звуки, схожі на детонацію боєкомплекту.

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Поки що офіційної інформації щодо вибухів в окупованому Іловайську немає.

Нагадаємо, що оперативне командування Південь повідомляло про знищення чотирьох складів боєприпасів окупантів українською артилерією в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 156-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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