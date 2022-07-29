Взрывы в Херсоне и обстрелы Николаева: что происходит на 156 сутки войны (онлайн)

На Авдеевском направлении при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии российская армия возобновила штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков, однако враг понес потери и отошел.

В районах Берестового и Нагорного силами разведывательных групп оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции украинских защитников.

Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Враг потерпел неудачу при попытке совершить штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия Россия удерживает три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.