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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Взрывы в Херсоне и обстрелы Николаева: что происходит на 156 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Херсоне и обстрелы Николаева: что происходит на 156 сутки войны (онлайн)

На Авдеевском направлении при поддержке танков, огня ствольной и реактивной артиллерии российская армия возобновила штурмовые действия в направлении Авдеевки и Песков, однако враг понес потери и отошел.

В районах Берестового и Нагорного силами разведывательных групп оккупанты безуспешно пытались уточнить позиции украинских защитников.

Штурмом враг частично улучшил тактическое положение по направлениям населенных пунктов Соледар и Вершина. Враг потерпел неудачу при попытке совершить штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Яковлевка, Бахмут и Семигорье.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к применению высокоточного оружия Россия удерживает три носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

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00:17 - 29 июля

В Николаеве российский снаряд попал во двор частного жилого дома и взорвался буквально в нескольких метрах от него. В результате обстрелов РФ в доме обрушилась стена и часть кровли.

Также значительные разрушения в двух соседних домах. В зданиях вокруг выбиты окна и повреждена крыша. По предварительным данным, в результате обстрела ранения получила одна женщина.

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00:12 - 29 июля

В течение суток Вооруженные силы Украины уничтожили четыре склада с боеприпасами и одну базу российской армии.

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00:10 - 29 июля

Никто в мире не вкладывается в терроризм больше, чем Россия, и это требует юридической реакции. Об этом в своем вечернем обращении за 28 июля сообщил президент Владимир Зеленский.

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00:08 - 29 июля

Глава ОВА Дмитрий Живицкий о ситуации в Сумской области:

— Россияне обстреляли наши территории четыре раза, всего было более 44 “прилетов”. Били по Краснопольской, Шалыгинской и Буринской общинам из минометов, гранатометов и САУ. Жертв и разрушений нет.

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00:06 - 29 июля

Новости войны:

Оккупанты четыре раза обстреляли Бахмут из Ураганов (по меньшей мере трое погибших) и Днепропетровщину (есть погибший и двое раненых).

Развернули свои РСЗО в сторону города: РФ готовит провокации в Энергодаре.

ВСУ отбросили врага при попытках штурма в направлениях Яковлевки, Бахмута и Семигорья.

Во время штурма в Песках оккупанты использовали полевую форму ВСУ, чтобы ввести в обман бойцов.

Новости Украины:

Взятка на €300 тыс. и отмывание денег: экс-нардепу Мартыненко объявили новое подозрение.

На запреты есть причины: в Коблево два человека подорвались на мине в море.

В Украине возобновляется приватизация госпредприятий для релокации и восстановления экономики.

Международные новости:

Эстония ограничила выдачу временных виз гражданам РФ.

УЕФА начал расследование по скандированию турецкими фанатами имени Путина.

Германия предоставит Вооруженным силам Украины системы защиты от ядерного, химического и биологического оружия.

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