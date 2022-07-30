Агентство S&P снизило рейтинг Украины до преддефолтного

Июль, 30 в 13:50

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s ухудшило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте до преддефолтного.

Раньше он был на уровне CCC+, а теперь – на уровне CC с последующим негативным прогнозом.

Издание Bloomberg объяснило, что кредитный рейтинг был снижен до преддефолтного после того, как Украина попросила у иностранных кредиторов разрешение отсрочить выплаты внешнего долга.

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Не исключено, что Standard & Poor’s может снова снизить рейтинг до выборочного дефолта, если до середины следующего месяца владельцы облигаций согласятся на двухлетнюю заморозку выплат и смену ваучеров на так называемые ВВП-ордера.

23 июля рейтинговое агентство Fitch ухудшило кредитный рейтинг Украины до преддефолтного. Решение также было связано с планами Украины договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года.

После того, как запрос согласуют, долгосрочный рейтинг Украины будет снижен до RD (ограниченный дефолт).

Источник: Standard & Poor’s