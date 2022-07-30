Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного

Липень, 30 в 13:50

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s погіршило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній валюті до переддефолтного.

Раніше він був на рівні CCC+, а тепер – на рівні CC з подальшим негативним прогнозом.

Видання Bloomberg пояснило, що кредитний рейтинг було знижено до переддефолтного після того, як Україна попросила у іноземних кредиторів дозволу відстермінувати виплати зовнішнього боргу.

Зараз дивляться

Не виключено, що Standard & Poor’s може знову знизити рейтинг до вибіркового дефолту, якщо до середини наступного місяця власники облігацій погодяться на дворічне заморожування виплат і зміну ваучерів на так звані ВВП-ордери.

23 липня рейтингове агентство Fitch погіршило кредитний рейтинг України до переддефолтного. Рішення також було пов’язане з планами України домовитися з кредиторами про відстрочення виплат за держборгом на два роки.

Після того, як запит погодять, довгостроковий рейтинг України буде знижений до RD (обмежений дефолт).

Джерело: Standard & Poor’s