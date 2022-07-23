Fitch ухудшил кредитный рейтинг Украины до преддефолтного
Рейтинговое агентство Fitch ухудшило кредитный рейтинг Украины. Раньше он был CCC, что означает, что у страны есть проблемы с платежеспособностью.
Теперь кредитный рейтинг для Украины ухудшили до преддефолтного C. Решение связано с планами Киева договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года.
Согласно правилам агентства Fitch, реструктуризация коммерческого долга с существенными изменениями условий, необходимая во избежание традиционного дефолта, рассматривается как обмен проблемного долга и означает преддефолтное состояние.
После того, как запрос Украины согласуют, во что в агентстве верят, долгосрочный рейтинг Украины будет снижен до RD (ограниченный дефолт), а ценных бумаг – до D (дефолт).
Напомним, 20 июля стало известно, что Кабмин будет просить владельцев евробондов об отсрочке выплаты процентов.
Чтобы эффективно управлять госдолгом в условиях военного положения, Украина предложит держателям еврооблигаций добровольно продлить срок обращения всех внешних займов на два года и отсрочить на 24 месяца уплату дохода по ним.
Если же держатели ценных бумаг откажутся, правительство продолжит их обслуживание.
Отметим, что группа кредиторов Украины, в которую входят шесть из семи стран группы G7, согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.
Источник: Агентство Fitch