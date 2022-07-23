Июль, 23 в 9:20

Рейтинговое агентство Fitch ухудшило кредитный рейтинг Украины. Раньше он был CCC, что означает, что у страны есть проблемы с платежеспособностью.

Теперь кредитный рейтинг для Украины ухудшили до преддефолтного C. Решение связано с планами Киева договориться с кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу на два года.

Согласно правилам агентства Fitch, реструктуризация коммерческого долга с существенными изменениями условий, необходимая во избежание традиционного дефолта, рассматривается как обмен проблемного долга и означает преддефолтное состояние.

Сейчас смотрят

После того, как запрос Украины согласуют, во что в агентстве верят, долгосрочный рейтинг Украины будет снижен до RD (ограниченный дефолт), а ценных бумаг – до D (дефолт).

Напомним, 20 июля стало известно, что Кабмин будет просить владельцев евробондов об отсрочке выплаты процентов.

Чтобы эффективно управлять госдолгом в условиях военного положения, Украина предложит держателям еврооблигаций добровольно продлить срок обращения всех внешних займов на два года и отсрочить на 24 месяца уплату дохода по ним.

Если же держатели ценных бумаг откажутся, правительство продолжит их обслуживание.

Отметим, что группа кредиторов Украины, в которую входят шесть из семи стран группы G7, согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года.

Источник: Агентство Fitch