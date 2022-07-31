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Факты / Украина

Верещук рассказала, каков алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области

Анастасия Гевко, редактор ленты
Верещук рассказала, каков алгоритм действий при эвакуации из Донецкой области

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в воскресенье, 31 июля, встретилась с переселенцами в Кременчуге и попросила их передать родственникам и друзьям в Донецкой области, чтобы они срочно эвакуировались.

Она перечислила алгоритм действий для тех, кто согласен выехать из Донетчины.

– Там отопления не будет, воды уже в некоторых городах нет, газа не будет… Прошу вас – звоните по телефону и пусть эвакуируются. Вы же видите, вас здесь хорошо принимают, пусть идут сюда, – призвала Ирина Верещук.

Министр отметила, что правительство предоставит места, в которых будут проживать ВПЛ.

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Для этого, по ее словам, нужно:

  1. Звонить по телефону в военные администрации или писать онлайн в чат-ботах. В ОВА узнают данные людей, зафиксируют заявки и к таким людям приедут, чтобы транспортировать их к месту эвакуации в Донецкой области. 
  2. Эвакуацию из Донетчины будут проводить поездами и автобусами.
  3. Пока донетчане будут в дороге, власти будут заниматься документацией для получения гражданами статуса ВПЛ.
  4. На вокзале людей встретят и предоставят, в случае необходимости, первую медицинскую помощь, а также выдадут финпомощь. Верещук уточнила, что Укрпочта уже знает, как это сделать, и деньги выделены.
  5. В областях, куда будут приезжать внутренние переселенцы, местные власти организуют места для проживания.

Министр напомнила, что те, кто не захочет эвакуироваться, смогут воспользоваться определенным форматом отказа – подпишут документ о персональной ответственности.

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Фото: Ирина Верещук 

Источник: УНИАН
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