Эвакуация обязательна: из Донецкой области призывают выехать около 220 тыс. жителей

Из Донецкой области хотят в обязательном порядке эвакуировать от 200 до 220 тыс. местных жителей. Об этом сообщила вице-премьер, глава МинТОТ Ирина Верещук в комментарии ведущему телеканала ICTV Вадиму Карпьяку в рамках национального телемарафона.

Верещук подчеркнула, что эвакуация жителей Донецкой области обязательна. Среди причин – подготовка к отопительному сезону, так как на Донетчине абсолютно отсутствует газоснабжение.

– Все газогоны, которые можно было отремонтировать – отремонтированы, но враг вновь и вновь уничтожает все, что помогло бы обогреть людей зимой. Также нет надлежащего электроснабжения. Одним словом: тепла в Донецкой области в зимний период не будет. Другая причина – обстрелы, которые только усиливаются, – перечислила она.

Вице-премьер уточнила, что специальный штаб эвакуирует жителей Донецкой области в более безопасные регионы и назвала выезд из Донетчины “обязанностью каждого взрослого”.

– В Донецкой области 52 000 наших детей. Их нужно эвакуировать и нельзя подвергать смертельной опасности, оставляя в зимний период без тепла и света, без возможности обогреть. В целом из Донецкой области необходимо эвакуировать 200-220 тыс. наших граждан. Есть места, куда мы их разместим, это определенные регионы, – сказала министр.

По ее словам, всем, кто эвакуируется, помогут сделать справки ВПЛ и выдадут денежные выплаты.

– У нас уже есть этот план и, главное, понимание куда будут расселены люди, в какие регионы, где будут учиться их дети. Прошу об одном: эвакуируйтесь уже сейчас. Есть коридоры, мой личный контроль, мы будем расселять людей, они не будут без тепла и нашего внимания, – пообещала Верещук.

Что делать, если не хочешь эвакуироваться

По словам Ирины Верещук, есть определенная форма отказа от эвакуации, заполнение которой будет обязательным.

– Если человек отказывается выезжать, ему необходимо будет подписать, что он понимает и осознает персональную ответственность за свою жизнь. Мы демократическая страна, мы не можем никого заставлять эвакуироваться, – сказала вице-премьер.

Она добавила, что сейчас в штабе думают лишь о том, как сделать так, чтобы дети не пострадали из-за безответственности родителей, которые, возможно, думают, что будет лучше оставить их дома, несмотря на обстрелы и то, что зимой будут огромные проблемы с теплом.

Ранее Верещук возглавила координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации жителей Донецкой области.

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