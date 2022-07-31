Липень, 31 в 18:45

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у неділю, 31 липня, зустрілася з переселенцями у Кременчуці та попросила їх передати родичам та друзям на Донеччині, щоб вони терміново евакуювалися.

Вона перерахувала алгоритм дій для тих, хто згоден виїхати з Донеччини.

– Там опалення не буде, води вже в деяких містах немає, газу не буде… Прошу вас – телефонуйте і нехай евакуюються. Ви ж бачите, вас тут добре приймають, нехай ідуть сюди, – закликала Ірина Верещук.

Міністр зазначила, що уряд надасть місця, в яких проживатимуть ВПО.

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Для цього, за її словами, потрібно:

Телефонувати у військові адміністрації або писати онлайн у чат-ботах. В ОВА дізнаються дані людей, зафіксують заявки та до таких людей приїдуть, щоб транспортувати їх до місця евакуації на Донеччині. Евакуацію з Донеччини проводитимуть поїздами та автобусами. Поки донеччани будуть у дорозі, влада займатиметься документацією для набуття громадянами статусу ВПО. На вокзалі людей зустрінуть та нададуть, у разі потреби, першу медичну допомогу, а також видадуть фіндопомогу. Верещук уточнила, що Укрпошта вже знає, як це зробити, та гроші виділені. В областях, куди приїжджатимуть внутрішні переселенці, місцева влада організує місця для проживання.

Міністр нагадала, що ті, хто не захоче евакуюватись, зможуть скористатися певним форматом відмови – підпишуть документ про персональну відповідальність.

Фото: Ірина Верещук