Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Верещук розповіла, яким є алгоритм дій при евакуації з Донецької області.

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Верещук розповіла, яким є алгоритм дій при евакуації з Донецької області.

Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у неділю, 31 липня, зустрілася з переселенцями у Кременчуці та попросила їх передати родичам та друзям на Донеччині, щоб вони терміново евакуювалися.

Вона перерахувала алгоритм дій для тих, хто згоден виїхати з Донеччини.

– Там опалення не буде, води вже в деяких містах немає, газу не буде… Прошу вас – телефонуйте і нехай евакуюються. Ви ж бачите, вас тут добре приймають, нехай ідуть сюди, – закликала Ірина Верещук.

Міністр зазначила, що уряд надасть місця, в яких проживатимуть ВПО.

Зараз дивляться

Для цього, за її словами, потрібно:

  1. Телефонувати у військові адміністрації або писати онлайн у чат-ботах. В ОВА дізнаються дані людей, зафіксують заявки та до таких людей приїдуть, щоб транспортувати їх до місця евакуації на Донеччині.
  2. Евакуацію з Донеччини проводитимуть поїздами та автобусами.
  3. Поки донеччани будуть у дорозі, влада займатиметься документацією для набуття громадянами статусу ВПО.
  4. На вокзалі людей зустрінуть та нададуть, у разі потреби, першу медичну допомогу, а також видадуть фіндопомогу. Верещук уточнила, що Укрпошта вже знає, як це зробити, та гроші виділені.
  5. В областях, куди приїжджатимуть внутрішні переселенці, місцева влада організує місця для проживання.

Міністр нагадала, що ті, хто не захоче евакуюватись, зможуть скористатися певним форматом відмови – підпишуть документ про персональну відповідальність.

Читайте
Евакуація обов'язкова: із Донецької області закликають виїхати близько 220 тис. мешканців

Фото: Ірина Верещук 

Джерело: УНІАН
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка