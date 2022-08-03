Август, 02 в 21:26

В Стамбул 2 августа прибыл первый корабль с украинским продовольствием.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

— Сухогруз Razoni, загруженный в Одессе, вчера отправился из украинского порта, достиг входа в Черное море из пролива Босфор и стал на якорь в определенном месте прибытия, — отметили они.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне утром 3 августа должна осмотреть команда, в состав которой входят российские и украинские чиновники.

Сейчас смотрят

После этого корабль отправится в Триполи в Ливане, куда должен доставить свой груз с 26 тыс. тонн кукурузы.

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022

Напомним, что первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта 1 августа. Корабль двигался по коридору, безопасность которого подтвердили партнеры-гаранты — ООН и Турция.

В Министерстве инфраструктуры Украины отмечали, что в портах Одессы ждут своей очереди еще 16 судов. Они были заблокированы с начала полномасштабного вторжения в Россию.

Фото: Минобороны Турции