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Факты / Украина

Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Первое судно с украинским зерном прибыло в Стамбул

В Стамбул 2 августа прибыл первый корабль с украинским продовольствием.

Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

— Сухогруз Razoni, загруженный в Одессе, вчера отправился из украинского порта, достиг входа в Черное море из пролива Босфор и стал на якорь в определенном месте прибытия, — отметили они.

Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне утром 3 августа должна осмотреть команда, в состав которой входят российские и украинские чиновники.

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После этого корабль отправится в Триполи в Ливане, куда должен доставить свой груз с 26 тыс. тонн кукурузы.

Напомним, что первое судно с украинским зерном вышло из Одесского порта 1 августа. Корабль двигался по коридору, безопасность которого подтвердили партнеры-гаранты — ООН и Турция.

В Министерстве инфраструктуры Украины отмечали, что в портах Одессы ждут своей очереди еще 16 судов. Они были заблокированы с начала полномасштабного вторжения в Россию.

Фото: Минобороны Турции

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