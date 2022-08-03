Серпень, 02 в 21:26

До Стамбула 2 серпня прибув перший корабель з українським продовольством.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Судно Razoni під прапором Сьєрри-Леоне зранку 3 серпня має оглянути команда, до складу якої входять російські та українські посадовці.

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Після цього корабель відправиться до Тріполі в Лівані, куди має доставити свій вантаж із 26 тис. тонн кукурудзи.

Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisi İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşmış, kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir. pic.twitter.com/ay7zmTfrzT — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2022

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