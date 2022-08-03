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Факти / Україна

Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

До Стамбула 2 серпня прибув перший корабель з українським продовольством.

Про це повідомило Міністерство оборони Туреччини.

Судно Razoni під прапором Сьєрри-Леоне зранку 3 серпня має оглянути команда, до складу якої входять російські та українські посадовці.

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Після цього корабель відправиться до Тріполі в Лівані, куди має доставити свій вантаж із 26 тис. тонн кукурудзи.

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