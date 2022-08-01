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Факты / Украина / Политика

Первое судно с зерном выйдет из украинского порта утром 1 августа

Марта Бондаренко, редактор ленты
Первое судно с зерном выйдет из украинского порта утром 1 августа
Фото: Pexels

Сегодня из одного из морских портов Украины отправится первое судно с экспортным продовольствием.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что судно с украинским зерном должно выйти из порта в 08:30.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из-за полномасштабной войны урожай в Украине в этом году может быть вдвое меньше, чем обычно.

29 июля замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что в портах Одесской области загружаются первые суда с украинским зерном. По его словам, в портах находится 17 судов с почти 600 тыс. тонн грузов, из которых 16 – с украинским зерном общей тоннажностью около 580 тыс. тонн.

В Ливане задержали судно Лаодикея под сирийским флагом, которое перевозило украденное из Украины зерно.

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