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Факты / Украина

Россияне обстреляли Зеленодольскую ТЭС из Смерчей и Градов

Татьяна Забожко, редактор ленты
Россияне обстреляли Зеленодольскую ТЭС из Смерчей и Градов
Фото: Getty Images

Российские военные накануне атаковали Зеленодольскую ТЭС в Днепропетровской области.

Как отметили в Оперативном командовании Юг, к вечеру оккупанты выпустили 16 реактивных снарядов из системы Смерч.

Параллельно россияне устроили обстрел Градами.

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Согласно данным ОК Юг, для этого российские захватчики применили 40 снарядов.

– Разрушены два здания. Обошлось без жертв, – отметили в Оперативном командовании.

Ночью 2 августа российская армия обстреливала два района Днепропетровской области – Синельниковский и Криворожский.

По Синельниковскому району армия РФ ударила из реактивных систем залпового огня.

В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, люди не пострадали.

В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины.

В селе Кошевое в результате обстрела перебита линия электропередач. Над восстановлением света работают электрики.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 160-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК ЮГ
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