Россияне обстреляли Зеленодольскую ТЭС из Смерчей и Градов
Российские военные накануне атаковали Зеленодольскую ТЭС в Днепропетровской области.
Как отметили в Оперативном командовании Юг, к вечеру оккупанты выпустили 16 реактивных снарядов из системы Смерч.
Параллельно россияне устроили обстрел Градами.
Согласно данным ОК Юг, для этого российские захватчики применили 40 снарядов.
– Разрушены два здания. Обошлось без жертв, – отметили в Оперативном командовании.
Ночью 2 августа российская армия обстреливала два района Днепропетровской области – Синельниковский и Криворожский.
По Синельниковскому району армия РФ ударила из реактивных систем залпового огня.
В Покровской общине есть разрушение жилья, повреждены автомобили. По предварительной информации от руководителя областной военной администрации Валентина Резниченко, люди не пострадали.
В Криворожском районе российская ствольная артиллерия накрыла огнем Широковскую и Зеленодольскую общины.
В селе Кошевое в результате обстрела перебита линия электропередач. Над восстановлением света работают электрики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 160-е сутки.
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