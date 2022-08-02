Росіяни обстріляли Зеленодольську ТЕС зі Смерчів та Градів
Російські військові напередодні атакували Зеленодольську ТЕС у Дніпропетровській області.
Як зазначили в Оперативному командуванні Південь, надвечір окупанти випустили 16 реактивних снарядів із системи Смерч.
Паралельно росіяни влаштували обстріл Градами.
За даними ОК Південь, для цього російські загарбники застосували 40 снарядів.
– Зруйновано дві будівлі. Минулося без жертв, – зазначили в Оперативному командуванні.
Уночі 2 серпня російська армія обстрілювала два райони Дніпропетровської області – Синельниківський та Криворізький.
По Синельниківському району армія РФ вдарила з реактивних систем залпового вогню.
У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, люди не постраждали.
У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади.
У селі Кошове унаслідок обстрілу перебита лінія електропередач. Над відновленням світла працюють електрики.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.
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