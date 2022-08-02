Серпень, 02 в 8:49

Російські військові напередодні атакували Зеленодольську ТЕС у Дніпропетровській області.

Як зазначили в Оперативному командуванні Південь, надвечір окупанти випустили 16 реактивних снарядів із системи Смерч.

Паралельно росіяни влаштували обстріл Градами.

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За даними ОК Південь, для цього російські загарбники застосували 40 снарядів.

– Зруйновано дві будівлі. Минулося без жертв, – зазначили в Оперативному командуванні.

Уночі 2 серпня російська армія обстрілювала два райони Дніпропетровської області – Синельниківський та Криворізький.

По Синельниківському району армія РФ вдарила з реактивних систем залпового вогню.

У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. За попередньою інформацією від керівника обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, люди не постраждали.

У Криворізькому районі російська ствольна артилерія накрила вогнем Широківську та Зеленодольську громади.

У селі Кошове унаслідок обстрілу перебита лінія електропередач. Над відновленням світла працюють електрики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 160-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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