Август, 02 в 17:24

С 1 октября 2022 года для четырех категорий украинцев заработает программа Доступная ипотека.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 2 августа.

– Первая категория граждан, которая сможет воспользоваться программой, это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория – это медики. Третья – учителя и педагогические работники. Четвертая категория – ученые, – рассказал Шмыгаль.

Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан составит 3%. Срок ипотеки – до 20 лет.

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Минимальный начальный взнос составит 20% стоимости жилья. Со следующего года программа заработает для всех украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.