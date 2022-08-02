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Факты / Украина

С 1 октября заработает программа Доступная ипотека для четырех категорий украинцев – Шмыгаль

Валентина Чорна, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

С 1 октября 2022 года для четырех категорий украинцев заработает программа Доступная ипотека.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, 2 августа.

– Первая категория граждан, которая сможет воспользоваться программой, это военнослужащие по контракту и работники сектора безопасности и обороны. Вторая категория – это медики. Третья – учителя и педагогические работники. Четвертая категория – ученые, – рассказал Шмыгаль.

Ставка по ипотеке для всех этих категорий граждан составит 3%. Срок ипотеки – до 20 лет.

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Минимальный начальный взнос составит 20% стоимости жилья. Со следующего года программа заработает для всех украинцев, которые нуждаются в улучшении жилищных условий.

— Ставка будет также льготной и составит лишь 7% годовых. Новая масштабная программа ипотеки позволит активизировать новое строительство и будет существенно способствовать восстановлению экономики. Наша цель — чтобы у каждого военного, спасателя, учителя и врача было собственное жилье, — добавил премьер-министр.

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