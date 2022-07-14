Июль, 13 в 21:02

Россия разбомбила, сожгла или повредила жилье около 800 тыс. украинцев. Чтобы построить новое – нужны бешеные деньги, которых пока у государства нет.

Однако уже сегодня государство рассматривает несколько вариантов обеспечения переселенцев жильем – завершение строительства недостроев, выкуп готовой, но не проданной недвижимости и ипотека на льготных условиях. Об этом всем рассказывает координатор национальной программы Большое строительство Юрий Голик.

По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы жилья для переселенцев, и они могут и должны реализовываться параллельно. Вариант первый – модульные городки. Это возможное, но нежелательное мероприятие, считает Юрий Голик.

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— Если мы модульный городок сравниваем с возможностью проживания в школе, то, конечно, это лучше. С другой стороны, если мы модульный городок сравниваем с обычным постоянным жильем, то это вещи несравнимые. Поэтому сконцентрироваться на модульных городках, пожалуй, неправильно. Тем более, если модульные городки строить с нуля, то себестоимость их строительства составляет примерно ту же цифру, что и строительство жилых комплексов, — констатирует Юрий Голик.

Если тратить деньги, то тратить уже на постоянное жилье. Когда какие-то страны нам передают эти модульные городки, тогда хорошо, их можно использовать короткое время, понимая, что государство постоянное жилье впоследствии выделит.

Также вариант – компенсация средств на аренду жилья. Если у вас есть квартира, и у вас живут переселенцы, государство это компенсирует.

Насчет постоянного жилья есть несколько вариантов.

Вариант первый. Недострои или готовая недвижимость

Государство мониторит рынок и видит все недострои, которые можно достроить и заселить людей. Однако при этом надо понимать, что жилье для переселенцев должно иметь минимальный ремонт, чтобы в таких домах люди захотели жить.

Соответственно, все недостроенные жилые комплексы, если государство принимает решение выкупать их, должны быть доведены до такого уровня. Также государству следует понять, по какой цене оно готово эти квартиры выкупать.

— Чтобы был найден компромисс с застройщиками. Чтобы, с одной стороны, государство не переплатило, с другой – чтобы застройщики не ушли в глубокий минус из-за того, что государство предлагает продавать по маленькой цене. Это для незащищенных слоев населения, которым государство просто должно дать это жилье, и они там должны жить, – указывает Голик.

По словам Голика, количество таких квартир – условно, десятки тысяч. Но здесь важно понимать, что есть цена, по которой государство должно хотеть эти квартиры выкупить, а есть цена, по которой застройщик хочет продать эти метры. И должна быть золотая середина между двумя цифрами.

Цена вопроса

Какой может быть “средняя цена” — вопрос непростой. Поскольку квартира в Хмельницком, квартира в Киеве или Киевской области – это совершенно разные с точки зрения затрат цифры, разная стоимость квадратного метра. Поэтому следует брать за основу стоимость квадратного метра жилья, которое мы хотим в результате получить.

— Где-то эта цифра была бы ниже — из-за того, что там дешевая рабочая сила, где-то была бы выше, потому что более дорогая земля, и так далее. Ходила цифра в СМИ, что было бы правильно, чтобы государство ориентировалось на цену в $800 за квадратный метр жилья “под ключ”, включая готовый жилой комплекс, полностью обустроенные территории, укрытия – это важно — с парковочными площадками, 100% доступностью, — перечислил эксперт.

Как обращает внимание Голик, эти расчеты производили еще тогда, когда курс доллара был 30. Сейчас изменилась логистика, многие предприятия не работают, и точной стоимости теперь не скажет никто.

— Я думаю, когда у государства появятся деньги, и все проекты будут проходить этап экспертизы, тогда будет ясна реальная цена. И уже от этой цифры можно будет отталкиваться, — прогнозирует эксперт.

Голик отмечает, что есть постановление, уполномочивающее Госмолодежьжилье, структурное подразделение Минрегионстроя, заниматься вопросами мониторинга жилья. И в случае появления финансового ресурса именно Госмолодежьжилье может начать процесс выкупа таких квартир, таким образом показав рынку, что государство выкупает за живые деньги.

Также следует помнить, что если квартира уже кому-то принадлежит, ее невозможно выкупить и передать кому-нибудь другому. Поэтому речь идет только о квартирах, которые застройщиками построены, но права собственности на эти квартиры нет. Если человек туда вложил деньги, никто не может прийти и сказать, мол, все, теперь эти квартиры покупает государство.

Вариант второй. Государство будет строить “с нуля”

Государство может выступить заказчиком строительства такого жилья и строить жилые комплексы, например, по 100 тыс. кв. м в 16-17 областях, как было анонсировано ранее.

Это области, где активные боевые действия не ведутся, там, где есть рабочие места. Потому что мало просто переселить людей — переселенцы должны чем-то заниматься, они должны социализироваться, они должны идти работать, получать какие-то деньги.

— Если государство выступает застройщиком, то логика такая, что в это жилье заселяются переселенцы. Потом, когда война заканчивается, города разбомбленные отстраиваются и люди возвращаются в свои родные города, эти квартиры освобождаются, остаются на балансе государства, — поясняет Голик.

И потом государство их выдает стоящим на очереди. Потому что у нас более 500 тыс. человек в стране стоят в очереди на жилье: военные, полицейские, учителя, врачи, многодетные семьи. И эту проблему государство когда-нибудь должно решать. В этом случае, строя один раз жилье, государство решает две проблемы.

Вариант третий. Сертификаты на жилье

– Есть вариант запуска рынка строительства путем компенсации за разрушенное жилье выдачей средств целевых или каких-либо жилищных сертификатов, которые могут быть обменены только на квадратные метры. Что это дает? Это стимулирует запуск жилищного рынка, который сейчас на нулевой отметке, потому что сейчас фактически ничего не строится. Люди, которые получат такие сертификаты на руки, начнут обменивать их на квадратные метры, застройщики начнут эти сертификаты обменивать на деньги у государства, – объясняет эксперт.

Вариант четвертый. Ипотека

— Запуск ипотеки или лизинга под минимальный процент – 1, 2 или 0, если государство возьмет на себя полную компенсацию, если это незащищенные слои населения (многодетные семьи или семьи, оставшиеся без отца либо матери). Деньги, которые государство таким образом вливает в строительный рынок, тоже запускают рынок, создают рабочие места, – подчеркивает Голик.

По мнению координатора Великого строительства, государство должно двигаться параллельно всеми возможными путями, так как количество людей, ежедневно теряющих жилье, увеличивается, активность боевых действий не снижается. Но любой вариант стоит денег.

— Я бы начинал с двух вещей: в каждой области строил бы определенное количество жилья, где бы выступало заказчиком государство – 50-100 тыс. кв. м. Я бы быстро скупал с рынка то незавершенное строительство, которое может быть в течение месяца-двух-трех закончено, запуская рынок, и я бы обязательно делал ипотеку, — делится Юрий Голик.

Бюджет — не резиновый. У государства нет какой-то бесконечной цифры, которую она может повсюду тратить. И в приоритете у государства, по понятным причинам, сейчас одна главная цель – это победа в войне с Россией. Мы должны сделать это как можно скорее, чтобы как можно меньше убытков наше государство понесло. Соответственно, все средства государство сейчас тратит на армию. Армия – это снаряды, это вооружение, это выплата зарплат и премий военным.

Но как только у государства появятся средства финансировать разные программы восстановления жилья для переселенцев, оно должно этим заняться. И тут правительство справедливо рассчитывает на помощь иностранных доноров.