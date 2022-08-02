З 1 жовтня запрацює програма Доступна іпотека для чотирьох категорій українців – Шмигаль
З 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій українців запрацює програма Доступна іпотека.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 2 серпня.
– Перша категорія громадян, яка зможе скористатися програмою, це військовослужбовці за контрактом та працівники сектора безпеки і оборони. Друга категорія – це медики. Третя — вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці, – розповів Шмигаль.
Ставка за іпотекою для всіх цих категорій громадян складатиме 3%. Термін іпотеки – до 20 років.
Мінімальний початковий внесок становитиме 20% від вартості житла. З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов.
– Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних. Нова масштабна програма іпотеки дозволить активізувати нове будівництво та суттєво сприятиме відновленню економіки. Наша мета — аби кожен військовий, рятувальник, вчитель та лікар мали власне житло, – додав прем’єр-міністр.