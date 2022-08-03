Серпень, 03 в 17:05

У Києві майже 70% батьків готові, щоб їхні діти розпочали навчання у школах в очному форматі.

Про це свідчать попередні результати опитування, які оприлюднили в Київській міській державній адміністрації.

– 20% школярів станом 1 вересня перебуватимуть за кордоном. Ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість обрати навчання онлайн або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі, – повідомили в КМДА.

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Зазначається, що цьогоріч головна увага приділятиметься безпечному перебуванню дітей та працівників у закладах освіти.

Експертна комісія, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, вже перевірила всі школи.

– 70% закладів освіти мають укриття, які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог. Але навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати лише стільки людей, скільки вміщує укриття. Тобто школи, у яких укриття не може вмістити всіх учнів із вчителями, перейдуть на двозмінне навчання, – повідомили в КМДА.

Ті заклади освіти, де немає ані свого укриття, яке б відповідало всім вимогам, ані безпечного місця поруч зі школою, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі.