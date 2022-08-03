Август, 03 в 14:57

Депутат немецкого бундестага и глава парламентского комитета по обороне, член Свободной демократической партии (СвДП) Мари-Агнес Штрак-Циммерман раскритиковала заявление экс-канцлера Герхарда Шредера о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет урегулирования войны, начатой РФ, путем переговоров.

– Если он говорит, что Путин хочет урегулирования, то я могу сказать вам сегодня, как это урегулирование должно выглядеть в его глазах: Путин хочет Восточную Украину… Я более серьезно прислушиваюсь к тому, что говорит Лавров, чем к тому, что говорит бывший канцлер, – сказала глава комитета бундестага по обороне, имея ввиду заявление главы российского МИДа о том, что целью РФ является изменение режима в Киеве.

В то же время Штрак-Циммерманн высказалась за перспективу долгосрочных поставок оружия в Украину.

– Сегодня мы должны решить, как мы можем поддержать Украину осенью, – подчеркнула она, отмечая, что неизвестно, как долго еще продлится эта война.

Немецкий политик добавила, что “узким местом” в поставках оружия Украине является канцелярия, и с этим нужно бороться. Однако она признала, что в последние недели ситуация немного улучшилась, Германия поставляет тяжелую технику и оказывает экономическую и гуманитарную помощь.

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Источник: RTL