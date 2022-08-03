Серпень, 03 в 14:57

Депутат німецького бундестагу та голова парламентського комітету з оборони, член Вільної демократичної партії (СвДП) Марі-Агнес Штрак-Циммерман розкритикувала заяву ексканцлера Герхарда Шредера про те, що президент Росії Володимир Путін нібито хоче врегулювання війни, розпочатої РФ, шляхом переговорів.

– Якщо він каже, що Путін хоче врегулювання, то я можу сказати вам сьогодні, як це врегулювання має виглядати в його очах: ​​Путін хоче Східну Україну… Я серйозніше прислухаюся до того, що каже Лавров, ніж до того, що каже колишній канцлер, – сказала глава комітету бундестагу з оборони, маючи на увазі заяву глави російського МЗС про те, що метою РФ є зміна режиму у Києві.

Водночас Штрак-Циммерман висловилася за перспективу довгострокових поставок зброї в Україну.

– Сьогодні ми маємо вирішити, як ми можемо підтримати Україну восени, – наголосила вона, зазначаючи, що невідомо, як довго ще триватиме ця війна.

Німецький політик додала, що “вузьким місцем” у постачанні зброї Україні є канцелярія, і з цим треба боротися. Однак вона визнала, що в останні тижні ситуація трохи покращилася, Німеччина постачає важку техніку та надає економічну та гуманітарну допомогу.

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Джерело: RTL