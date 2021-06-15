Друзья Путина есть по всей Европе, и всем им российский президент хорошо платит. Одной из них является Карин Кнайсль, которая с недавних пор стала независимым директором в совете директоров корпорации Роснефть.

С 2017 по 2019 год Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрийской Республики. На посту ничем не запомнилась, разве что свадьбой, на которую пришел и Путин.

А свадьба происходила как раз в тот момент, когда на Москву накладывали новые санкции за атаку Новичком в британском Солсбери. За помощь Путину Кнайсль и получила должность в Роснефти, а вместе с ней — до $500 тыс. в год.

Однако политолог Антон Шеховцов уверен, что экс-глава МИД Австрии — фигура не слишком влиятельная. А основной причиной назначения ее в Роснефть является сигнал европейским политикам: если будете играть на выгодных Кремлю условиях, то получите награду.

Еще одним из важных друзей Путина называют экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, которого в очередной раз переизбирают председателем совета директоров Роснефть. Именно он фактически помог российскому президенту построить газовые потоки. От Москвы Шредер официально получает 600 тыс. евро в год.

Благодаря такой ​​дружбе европейские политики теряют репутацию, но, тем не менее, Шредер все еще пользуется влиянием среди социал-демократов, которые входят в правящую коалицию с партией Меркель. И он там не один, кто за дружбу с Москвой.

Еще один газово-политический друг российского президента в Германии — Маттиас Варниг, возглавляющий компанию-оператора Северного Потока-2. Он бывший агент восточногерманской разведки и может быть знаком с президентом РФ еще со времен работы Путина в КГБ.

Среди итальянских политиков, которые помогают Путину — экс-премьер Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини. Праворадикальную партию последнего Лига севера даже обвинили в получении отката в $65 млн от торговли российским топливом.

А друзьями Путина во Франции являются экс-премьер Франсуа Фийон и Марин Ле Пен, которая уверенно готовится взять реванш у Эммануэля Макрона на предстоящих президентских выборах.

Кремлю удалось коррумпировать даже британских лордов, которые получают по полмиллиона фунтов за то, что сидят в наблюдательных советах российских корпораций. Об этом пишет в своем бестселлере Люди Путина журналистка Кэтрин Белтон, которая раскрыла многие детали отношений российского президента с европейскими политиками.

Кто в очереди на зарплату от Кремля? В числе первых, вероятно, скандальный чешский президент Милош Земан, которого парламент стремится отправить в отставку из-за откровенной пророссийской позиции.

Также недавно президента США Джо Байдена вновь спросили, считает ли он Путина убийцей. На что он рассмеялся и сказал, что ранее ответил вполне чесно.