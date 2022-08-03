Август, 03 в 14:24

В рамках проекта Армия дронов в Украину поступили первый комплекс управления и четыре беспилотника Fly Eye, которые уже сегодня отправятся на передовую.

Об этом сообщили Госспецсвязи и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Я убежден, что в будущем преимущество армии будет не в большом количестве живой силы. А в технологиях и умении их использовать. И благодаря Армии дронов наши военные доказывают это каждый день своими результатами на фронте. Мы продолжим масштабировать этот проект. Сейчас проводим переговоры о дальнейших закупках мощных беспилотников с украинскими и международными производителями, – сказал Федоров.

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В общем на Армию дронов собрали более 751 млн грн через платформу United24. Донаты приходили из 74 стран мира. До конца августа планируют закупить 200 дронов-разведчиков.

На первые 260 млн из этой суммы заключили контракты на закупку двух станций управления и 20 беспилотников Fly Eye, 78 мультикоптеров Matrice, а также двух наземных систем для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate.

Это высокотехнологичные беспилотники, которые помогают отслеживать действия врага, изменять военные стратегии, а главное – сохранить как можно больше жизней военных и гражданских.

Фото: Михаил Федоров