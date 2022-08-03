Серпень, 03 в 14:24

В рамках проєкту Армія дронів в Україну надійшли перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye, які вже сьогодні вирушать на передову.

Про це повідомили Держспецзв’язку та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Я переконаний, що у майбутньому перевага армії полягатиме не у великій кількості живої сили. А в технологіях та вмінні їх використовувати. І завдяки Армії дронів наші військові доводять це щодня своїми результатами на фронті. Ми продовжимо масштабувати цей проєкт. Зараз проводимо переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та міжнародними виробниками, – сказав Федоров.

Зараз дивляться

Загалом на Армію дронів зібрали більше 751 млн грн через платформу United24. Донати приходили із 74 країн світу. До кінця серпня планують закупити 200 дронів-розвідників.

На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate.

Це високотехнологічні безпілотники, які допомагають відстежувати дії ворога, змінювати воєнні стратегії, а головне – зберегти якомога більше життів військових і цивільних.

Фото: Михайло Федоров