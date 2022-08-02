Август, 02 в 16:29

В скором времени на украинском фронте появятся одни из лучших дронов-разведчиков в мире – FlyEye.

Как сообщал министр цифровой политики Михаил Федоров, Украина заключила контракты на закупку разных БПЛА на сумму 260,5 млн грн.

FlyEye – это беспилотный летательный аппарат, разработанный польской компанией WB Electronics.

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Впервые дрон был представлен на выставке Eurosatory в Париже 14 июня 2010 года, а позже WB Electronics выиграли тендер на поставку данного комплекса в одно из подразделений специального назначения Польши.

Корпус дрона выполнен из композитных материалов, оснащен трехлопастным винтом и электродвигателем.

Продолжительность полета составляет от 120 до 180 минут. Запускается дрон-разведчик Fly Eye из рук. Он способен развить скорость до 160 км/ч, а максимальная дальность полета – 50 км, что позволяет им проникать глубоко в тыл врага.

Разведка осуществляется благодаря электрооптической камере высокого разрешения, инфракрасным сенсорам (съемка возможна в ночное время), лазерному дальномеру, помогающему определить точное расстояние до каждого объекта.

Характеристики беспилотника FlyEye:

Размах крыльев – 3,6 м

Длина – 1,8 м

Взлетная масса – 12 кг

Скорость – 60-120 км/ч

Практический потолок – 4 тыс. м

Радиус применения – до 50 км с радиосвязью и до 300 км с переносом постов управления

Фото: WB Group