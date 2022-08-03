Сначала пусть отведут войска: Подоляк назвал условия для переговоров с РФ
Фото: Офис президента
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил экс-канцлеру Германии Герхарду Шредеру, в каком случае Украина согласится сесть за стол переговоров с Россией для завершения начатой Москвой войны.
– Одной рукой Россия повышает градус террора новыми варварскими преступлениями, другой приглашает к капитуляции. Шредер – известный глашатай империи и голос при российском царском дворе, – подчеркнул советник у себя в Twitter 3 августа.
Подоляк добавил, что если Москва хочет диалога, то “мяч на ее поле”: сначала необходимо прекращение огня и отвод войск, и только после этого – конструктивный разговор.
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