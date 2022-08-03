Серпень, 03 в 16:36

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів ексканцлеру Німеччини Герхарду Шредеру, в якому разі Україна погодиться сісти за стіл переговорів із Росією для завершення розпочатої Москвою війни.

– Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою запрошує до капітуляції. Шредер – відомий глашатай імперії та голос при російському царському дворі, – наголосив радник у себе в Twitter 3 серпня.

Подоляк додав, що якщо Москва хоче діалогу, то “м’яч на її полі”: спочатку необхідне припинення вогню та відведення військ, і лише після цього – конструктивна розмова.