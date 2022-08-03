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Факти / Україна

Спочатку нехай відведуть війська: Подоляк назвав умови для переговорів із РФ

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Михайло Подоляк
Фото: Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів ексканцлеру Німеччини Герхарду Шредеру, в якому разі Україна погодиться сісти за стіл переговорів із Росією для завершення розпочатої Москвою війни.

– Однією рукою Росія підвищує градус терору новими варварськими злочинами, іншою запрошує до капітуляції. Шредер – відомий глашатай імперії та голос при російському царському дворі, – наголосив радник у себе в Twitter 3 серпня.

Подоляк додав, що якщо Москва хоче діалогу, то “м’яч на її полі”: спочатку необхідне припинення вогню та відведення військ, і лише після цього – конструктивна розмова.

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