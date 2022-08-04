Август, 04 в 15:22

Кум президента РФ Виктор Медведчук, подозреваемый в государственной измене, будет оставаться под арестом минимум до середины сентября. Такое решение принял Лычаковский районный суд Львова.

Как сообщили в пресс-службе суда, 3 августа следственный судья удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и продлил срок содержания Медведчука под стражей до 19 сентября 2022 года.

Он арестован без права внесения залога.

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В суде напомнили, что Медведчук подозревается в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.2 ст.28 ч.1 ст.11 (Государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ст.28 ч.1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Недавно генпрокурор Андрей Костин сообщил, что в суд направлено ходатайство о продлении меры пресечения Медведчуку. Именно его судья удовлетворил.

Костин объяснял, что против Медведчука расследуется несколько дел. Одно из них находится в стадии судебного разбирательства – о покушении на разграбление национальных ресурсов.

По этому делу Медведчука обвиняют в том, что он совместно с другим нардепом от ОПЗЖ Тарасом Козаком и должностными лицами РФ покушался на разграбление национальных ценностей Украины. Речь идет о незаконной добыче нефти и газа на шельфе Черного моря возле временно оккупированного Крыма.

Кроме того, Медведчук подозревается в подрывной деятельности против Украины в пользу РФ.

Как известно, Виктор Медведчук перед полномасштабным вторжением войск РФ находился под домашним арестом, но затем сбежал. 12 апреля Медведчук был задержан при попытке выезда за пределы нашего государства.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил его под арест без права залога.

Источник: Лычаковский районный суд Львова