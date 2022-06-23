Июнь, 23 в 13:29

Во Львове суд начинает рассматривать дело против экс-нардепа и кума Путина Виктора Медведчука, которого подозревают в государственной измене и разграблении национальных ценностей.

Подготовительное заседание проходит в Лычаковском районном суде. На всех стадиях заседания будут проводиться в закрытом режиме.

Виктор Медведчук сейчас находится под стражей в изоляторе СБУ в Киеве. Во Львов его не доставят. В судебных заседаниях он будет участвовать по видеосвязи из помещений Киевского апелляционного суда.

Сейчас смотрят

В случае доказательства вины Виктору Медведчуку грозит до 15 лет тюрьмы.

Еще в 2021 году Медведчуку объявил подозрение в госизмене, содействии деятельности террористической организации и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

2 июня Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в уголовном производстве по подозрению Медведчуку в государственной измене

Со своей стороны генеральный прокурор Ирина Венедиктова заверила, что доказательства, собранные следствием по делу экс-нардепа, неопровержимые.

22 июня Лычаковский районный суд Львова продлил арест Медведчуку до 9 августа.